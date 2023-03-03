Автомобили с пробегом в феврале стали дороже на 4% | АВТОСТАТ

Автомобили с пробегом в феврале стали дороже на 4%

0

Автомобили с пробегом в феврале стали дороже на 4%

Мониторинг цен на вторичном рынке
Все ежемесячные обзоры

Средняя цена* легкового автомобиля с пробегом по итогам февраля 2023 года составила 1 млн 362,5 тыс. рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 4%, или на 48 тыс. рублей, больше соответствующего показателя января.

Если же сравнивать достигнутый показатель с тем, что был год назад (в феврале 2022-го), то рост цен на «вторичке» составил 28%, что эквивалентно 296 тыс. рублей.

Более подробная информация о стоимости легковых автомобилей с пробегом в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и прочим критериям содержится в обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиценывторичный рынокавтомобили с пробегом

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

  • Результаты конкурса

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно