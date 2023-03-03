Автомобили с пробегом в феврале стали дороже на 4%

Средняя цена* легкового автомобиля с пробегом по итогам февраля 2023 года составила 1 млн 362,5 тыс. рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 4%, или на 48 тыс. рублей, больше соответствующего показателя января.

Если же сравнивать достигнутый показатель с тем, что был год назад (в феврале 2022-го), то рост цен на «вторичке» составил 28%, что эквивалентно 296 тыс. рублей.

Более подробная информация о стоимости легковых автомобилей с пробегом в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и прочим критериям содержится в обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ