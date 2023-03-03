Доля «китайцев» на авторынке РФ снизилась впервые за год

На долю китайских марок в феврале 2023 года пришлось 36,4% от общего объема проданных новых легковых машин в России, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Таким образом, доля «китайцев» на российском рынке впервые за год снизилась.

Напомним, что последние 12 месяцев этот показатель непрерывно рос. Так, с 9,4% (в феврале 2022-го) доля продаж китайских машин в нашей стране увеличилась до 38,1% (в январе 2023-го). Теперь она немного сократилась, но все равно остается довольно существенной, уступая лишь российским маркам (40% в феврале 2023 года).

Также отметим, что в последний зимний месяц 93% всех реализованных в РФ «китайцев» пришлось на пять брендов – Chery, Haval, Geely, EXEED и OMODA. А самой популярной моделью среди них остается кроссовер Chery Tiggo 7 PRO. Более подробно об этом читайте здесь.

О других итогах авторынка в феврале наши эксперты расскажут в ходе традиционного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 7 марта, в 10-00 по московскому времени. Зарегистрироваться для участия в нем можно по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ