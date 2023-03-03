Число зарегистрированных электромобилей в России превысило 20 тысяч

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2023 года на территории РФ было зарегистрировано 20,7 тыс. электромобилей. И это составляет всего лишь 0,05% от общего количества легковых машин в стране.

60% всех электрокаров принадлежит марке Nissan, что соответствует 12,4 тыс. единиц. На втором месте рейтинга, с большим отставанием от лидера, располагается Tesla (3,5 тыс. шт.), на которую приходится 17% от общего числа. Третью строчку занимает бренд Porsche (940 шт.). В ТОП-5 вошли еще Audi (865 шт.) и BMW (559 шт.). Эксперты отмечают, что на пятерку лидеров суммарно приходится порядка 90% всего электромобильного парка в нашей стране.

Что касается модельного рейтинга, то лидирует здесь, конечно, продукция Nissan, представленная электрокаром Leaf (12,4 тыс. шт.). На второй позиции находится Tesla Model 3 (1,6 тыс. шт.), на третьей – Porsche Taycan (940 шт.).

Если же рассматривать географию парка электромобилей, то «пальма первенства» принадлежит Центральному федеральному округу (5,8 тыс. шт.), доля которого составляет 28%. Второе место по объему электропарка занимает Дальний Восток (4,1 тыс. шт.) с долей 20%. На третьей строчке расположилась Сибирь (3,8 тыс. шт.; 18,5%). Доля каждого из оставшихся федеральных округов оказывается менее 10%.

Во сколько обходится содержание бензинового автомобиля – легко рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ