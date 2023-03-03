«Группа ГАЗ» в 2023 году начнет серийный выпуск 18-метровых сочлененных электробусов

«Группа ГАЗ» в 2023 году планирует начать серийное производство 18-метровых сочлененных электробусов E-CITYMAX 18 на мощностях Ликинского автобусного завода. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил вице-президент по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов, добавив, что предполагается поставка этих электробусов «Мосгортрансу».

Напомним, в июне прошлого года «Группа ГАЗ» передала «Мосгортрансу» электробус-«гармошку» E-CITYMAX 18 для эксплуатационных испытаний в столице. В конце июня на северо-востоке Москвы начались испытания электробуса, вмещающего до 140 пассажиров. Автобус оснащен системой блокировки движения при открытых дверях. Запас хода – 80 км, в дальнейшем его планируют увеличить до 100 км за счет увеличения емкости батареи.

По словам Николая Одинцова, «Группа ГАЗ» в 2023 году также планирует запустить серийное производство электрической модификации микроавтобуса «ГАЗель e-City» вместимостью 16 пассажиров, которая была протестирована в ряде регионов. Вероятнее всего, первым покупателем тоже будет Москва, где есть развитая инфраструктура.

Согласно прогнозам «Группы ГАЗ», из всего объема выпуска общественного транспорта в 2023 году 10% (250-300 единиц) будут на электротяге. Электробусы будут поставляться в 11 городов.

Фото: «Группа ГАЗ»