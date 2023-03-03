АВТОВАЗ запустил серийное производство LADA Vesta NG

АВТОВАЗ сегодня начал серийный выпуск LADA Vesta NG на производственной площадке в Тольятти. Цены и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится в мае этого года, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Напомним, ранее производство LADA Vesta было организовано на предприятии «ЛАДА Ижевск». В 2022 году, после ухода иностранного партнера АВТОВАЗа из России, было принято решение значительно увеличить объемы производства этого автомобиля, для чего выпуск LADA Vesta был перенесен на производственную площадку в Тольятти. В течение 2022 года особое внимание также было уделено локализации необходимых компонентов. Суммарно более 200 деталей и узлов теперь производятся в России: это двигатель, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера. Поставки на АВТОВАЗ также осуществляют новые партнеры из дружественных стран.
LADA Vesta нового поколения штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности, системой АБС. На автомобиль установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с управлением на руле и на 7” сенсорном экране, 17-дюймовые легко-сплавные диски колес и др.
Что касается внешних изменений LADA Vesta, в передний бампер интегрирована изящная дуга, отходящая от корпуса блок-фары и отделенная серебристым молдингом. Сам бампер обладает более развитым рельефом, который особенно выразителен благодаря новой форме Икс-образных молдингов. Решетку радиатора рестайлинговой LADA Vesta в стандартных версиях пересекает два хромированных молдинга, которые повышают динамичность облика и визуально расширяют автомобиль. Также увеличен логотип LADA. Задний бампер выполнен в спортивном дизайне, что подчеркивают два декоративных раструба выхлопной системы. Новая крышка багажника в своей вертикальной части имеет две новых выштамповки, которые визуально удлиняют автомобиль.
Как говорит генеральный директор «Прагматика LADA» Игорь Бадер, однозначно LADA Vesta станет одним из лидеров рынка, но не факт, что ей получится выйти на первое место уже в 2023 году. На первом этапе после возобновления производства модель будет выпускаться с мотором, который уже используется на Granta. Не все почитатели Vesta уверены, что этого двигателя будет достаточно для более тяжелого автомобиля, а это, в свою очередь, может осложнить резкий рост продаж. Также при запуске модели могут появиться сложности с выходом на большой объем производства.
Фото: АВТОВАЗ
Отличная машина. Всего за два миллиона...рублей.
Валерий