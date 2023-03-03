АВТОВАЗ запустил серийное производство LADA Vesta NG

АВТОВАЗ сегодня начал серийный выпуск LADA Vesta NG на производственной площадке в Тольятти. Цены и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится в мае этого года, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Напомним, ранее производство LADA Vesta было организовано на предприятии «ЛАДА Ижевск». В 2022 году, после ухода иностранного партнера АВТОВАЗа из России, было принято решение значительно увеличить объемы производства этого автомобиля, для чего выпуск LADA Vesta был перенесен на производственную площадку в Тольятти. В течение 2022 года особое внимание также было уделено локализации необходимых компонентов. Суммарно более 200 деталей и узлов теперь производятся в России: это двигатель, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера. Поставки на АВТОВАЗ также осуществляют новые партнеры из дружественных стран.

LADA Vesta нового поколения штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности, системой АБС. На автомобиль установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с управлением на руле и на 7” сенсорном экране, 17-дюймовые легко-сплавные диски колес и др.