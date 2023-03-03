Электроседан Dongfeng Fukang ES600 появится в России

Компания АО «ЭлектроАвто» получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электрический седан Dongfeng Fukang ES600 и начала формирование заказов на поставку электромобилей дилерам. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор «ЭлектроАвто» Дмитрий Иевлев, добавив, что ОТТС выдан в Казахстане и действителен во всех странах Таможенного союза. По его мнению, наиболее близким конкурентом новинки станет Evolute i-PRO, который уже производится в России компанией «Моторинвест».

Напомним, электрический седан Dongfeng Fukang ES600, созданный на платформе Peugeot 408, был представлен в марте 2022 года. Длина автомобиля составляет 4750 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1518 мм, колесная база равна 2730 мм.

В движение Dongfeng Fukang ES600 приводится одним электродвигателем производства Dongfeng Motor. Максимальная скорость автомобиля составляет 140 км/ч. Литий-ионная батарея емкостью 174 А-ч позволяет проехать до 430 км (по китайской методике CLTC).

В списке оснащения модели, согласно ОТТС, в частности, значатся кондиционер, электроблокировка замков дверей, радиооборудование, антенна, система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Подробнее о модели, а также о принципах, на основе которых будет формироваться дилерская сеть компании, Дмитрий Иевлев подробно рассказывал корреспонеднту «АВТОСТАТа» в интервью в ноябре 2022 года.

Фото: Dongfeng