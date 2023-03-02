Кроссовер OMODA C5 получил полноприводную версию в России

Российские дилеры OMODA начали прием заказов на полноприводную модификацию кроссовера OMODA C5. На задней оси установлена многодисковая муфта, а вместо полузависмой подвески теперь многорычажка. Но вдобавок такой кроссовер получил другой силовой агрегат – такой же, как у соплатформенного EXEED LX AWD, пишет издание «Авторевю».

Если переднеприводная OMODA C5 оснащена турбомотором 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и вариатором, то у полноприводной модификации под капотом расположены «турбочетверка» 1.6 TGDI и 7-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. Прибавка в мощности совсем скромная (до 150 л.с.), а вот крутящий момент вырос значительно (до 275 Нм). Максимальная скорость с новым мотором не изменилась (те же 195 км/ч), зато время разгона до «сотни» уменьшилось с 9,9 до 8,6 с. У ездовой электроники добавлены внедорожные режимы, плюс можно принудительно заблокировать муфту подключения задних колес.

Полноприводная OMODA C5 предложена в двух богатых комплектациях, которые по уровню оснащения примерно сопоставимы с переднеприводной топ-версией Ultimate. Исполнение Active стоимостью 2 млн 879 тыс. 900 рублей включает шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, полный набор электронных ассистентов, «кожаный» салон, подогрев всех сидений, вентиляцию передних кресел, медиасистему с навигатором, светодиодные фары, электропривод пятой двери и др.