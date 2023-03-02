Кроссовер OMODA C5 получил полноприводную версию в России

Российские дилеры OMODA начали прием заказов на полноприводную модификацию кроссовера OMODA C5. На задней оси установлена многодисковая муфта, а вместо полузависмой подвески теперь многорычажка. Но вдобавок такой кроссовер получил другой силовой агрегат – такой же, как у соплатформенного EXEED LX AWD, пишет издание «Авторевю».
Если переднеприводная OMODA C5 оснащена турбомотором 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и вариатором, то у полноприводной модификации под капотом расположены «турбочетверка» 1.6 TGDI и 7-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. Прибавка в мощности совсем скромная (до 150 л.с.), а вот крутящий момент вырос значительно (до 275 Нм). Максимальная скорость с новым мотором не изменилась (те же 195 км/ч), зато время разгона до «сотни» уменьшилось с 9,9 до 8,6 с. У ездовой электроники добавлены внедорожные режимы, плюс можно принудительно заблокировать муфту подключения задних колес.
Полноприводная OMODA C5 предложена в двух богатых комплектациях, которые по уровню оснащения примерно сопоставимы с переднеприводной топ-версией Ultimate. Исполнение Active стоимостью 2 млн 879 тыс. 900 рублей включает шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, полный набор электронных ассистентов, «кожаный» салон, подогрев всех сидений, вентиляцию передних кресел, медиасистему с навигатором, светодиодные фары, электропривод пятой двери и др.
Максимальная комплектация Supreme стоимостью 3 млн 049 тыс. 900 вдобавок имеет красный декор, электропривод пассажирского кресла, панорамную крышу, расширенную подсветку салона, голосовое управление медиасистемой и противотуманные фары.
Габариты кроссовера OMODA C5, построенного на модульной платформе T1X, составляют 4400 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1588 мм в высоту, колесная база равна 2630 мм.
Кроссовер OMODA С5, который появился на российском рынке в октябре прошлого года, по итогам февраля 2023-го впервые вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV в нашей стране. В прошлом месяце россияне приобрели 1822 кроссовера OMODA С5, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Кроме того, к середине лета российскую линейку OMODA должны пополнить новый кроссовер и седан – это будет Chery Arrizo 6 PRO, который появится на российском рынке под брендом OMODA. К 2025 году модельный ряд OMODA будет дополнительно расширен и обновлен.
Как говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков, OMODA позиционирует себя как бренд, выпускающий современные молодежные автомобили с футуристичным дизайном экстерьера и интерьера, чем модели и будут привлекать именно молодую аудиторию. Безусловно, это создаст внутреннюю конкуренцию как с более массовыми автомобилями Chery, так и с премиальными EXEED, но в совокупности все эти бренды перекрывают потребности основных сегментов потребителей, что обеспечит им большой рост доли рынка.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: OMODA