Автомобили «Москвич» с 3 марта 2023 года станут доступны в 23 городах России

Компактный кроссовер «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич-3е» с 3 марта можно будет купить у всех официальных дилеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин, добавив, что уже открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России.

По его словам, в 2022 году с конвейера автозавода «Москвич» сошли первые 600 машин, из них 200 с электродвигателем. В этом году планируется выпустить 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. электромобилей, а в 2024 году объемы производства будут удвоены.

Напомним, в конце декабря 2022 года автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу. Компактный кроссовер «Москвич 3» стоит 1,97 млн рублей, электрокроссовер «Москвич 3е» – 3,5 млн рублей.

По мнению директора по развитию ГК «Аларм-Моторс» Дениса Цепелева, производственный план «Москвича» на 2023 и 2024 гг. в 50 тысяч и 100 тыс. автомобилей соответственно выглядит вполне реалистичным, учитывая необходимость замены каршеринговых парков в столичных регионах, а также потенциально высокий интерес со стороны розничных покупателей.

Фото: «АВИЛОН»