Названы российские бестселлеры Geely в феврале 2023 года

По итогам февраля в России было продано 3257 автомобилей Geely, что на 78,4% больше по сравнению с прошлым годом. За два первых месяца 2023 года объем реализации китайской марки составил 6722 машины (+87,1%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в феврале стал компактный кроссовер Coolray с показателем 1789 автомобилей (рост в 2,7 раза). Второе место занял кроссовер Geely Atlas PRO, на котором остановили свой выбор 978 покупателей (+59,3%). Третий результат показал купе-кроссовер Geely Tugella – 404 проданных машины (+12,2%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле у российских дилеров ожидается новый среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, который на рынке Китая представлен под названием Xingyue L. Кроме того, в 2023 году в нашей стране должен появиться среднеразмерный седан Emgrand 7 четвертого поколения.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ