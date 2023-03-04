Chery в феврале 2023 года увеличила российские продажи в 2,2 раза

По итогам февраля в России было реализовано 6833 автомобиля Chery, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране. За два первых месяца 2023 года объем продаж китайской марки составил 12351 машину (рост в 2,1 раза), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Chery на российском рынке в феврале стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 2378 автомобилей (+76,8%). Второе место занял полноприводный семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Max, на котором остановили свой выбор 1140 покупателей. Третий результат показал новый кроссовер Tiggo 7 PRO Max – 958 проданных машин. Далее следует Chery Tiggo 4 PRO, чья реализация составила 842 единицы. Замыкает пятерку российских бестселлеров Chery компактный кроссовер Tiggo 4, разошедшийся в количестве 815 экземпляров (-5,1%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2023 года у российских дилеров ожидается новый гибридный кроссовер Tiggo 8 PRO e+. Во второй половине 2023-го Chery намерена начать продажи в России нового седана Arrizo 8. Кроме того, компания представит на российском рынке рестайлинговые версии кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8.

Полный список дилеров Chery (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ