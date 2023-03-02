ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам февраля 2023 года

Самой популярной моделью в России по итогам февраля остается LADA Granta, на которой остановили свой выбор 15140 покупателей (рост в 2,9 раза). Лидером среди моделей SUV стал внедорожник LADA Niva Travel, разошедшийся тиражом в 3513 экземпляров (+72,4%). Третье место в рейтинге российских бестселлеров занял кроссовер Chery Tiggo 7 PRO с показателем 2378 машин (+76,8%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Спрос на внедорожник LADA Niva Legend увеличился на 74,7% до 2373 машин. Кроссовер Haval Jolion нашел 2254 владельцев (+69,3%), OMODA C5 – 1822 покупателей. Результат Geely Coolray составил 1789 автомобилей, что в 2,7 раза больше по сравнению с прошлым годом. Кроссовер Haval F7x был куплен в количестве 1177 единиц (+88,6%), Chery Tiggo 8 PRO Max – 1140 штук. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Geely Atlas PRO с показателем 978 автомобилей (+59,3%).

Об итогах авторынка в феврале 2023 года более детально расскажем в ходе очередного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 7 марта. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно здесь: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ