Продажи новых легковых автомобилей в РФ по итогам февраля снизились на 43%

В последний зимний месяц 2023 года в нашей стране было продано 56,1 тыс. новых легковых автомобилей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. И этот показатель на 43,4% меньше, чем в феврале прошлого года.

40% всех реализованных машин пришлось на российские марки, что эквивалентно 22,5 тыс. единиц. Доля китайских брендов в феврале составила 36,4%, а их совокупный объем реализации достиг 20,4 тыс. экземпляров. И если продажи автомобилей отечественных брендов увеличились на 12,5%, то у «китайцев» – в 2,2 раза. Производители из Европы, США, Японии и Южной Кореи демонстрируют падение на российском рынке – в диапазоне от 20% до 90%. В связи с этим, доля российских марок в феврале выросла в 2 раза (к февралю 2022-го), а у китайских – почти в 4 раза.

ТОП-5 марочного рейтинга остается неизменным на протяжении последних месяцев – LADA, Chery, Haval, Geely и Kia. У остальных брендов объемы реализации в последний месяц зимы составили менее 3 тысяч единиц. Также стоит отметить попадание в десятку лидеров российского рынка китайской OMODA и отечественного УАЗа.

Модельный рейтинг по-прежнему возглавляет LADA Granta – автомобили данного семейства в феврале 2023-го разошлись тиражом в более чем 15 тыс. штук. И это превышает четверть (27%) от общего объема. За ней уже привычно располагаются внедорожники LADA Niva Travel и LADA Niva Legend, а также китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO и Haval Jolion. При этом новичок рынка – кроссовер OMODA C5 – смог занять шестую позицию.

Более подробную информацию о самых популярных марках и моделях авторынка РФ по итогам февраля нынешнего года вы найдете в специально подготовленном пресс-релизе.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ