СМИ: петербургский завод Hyundai может купить казахстанская «Астана Моторс»

Правительство Санкт-Петербурга обсуждает с компанией «Астана Моторс» из Казахстана возможную продажу завода Hyundai. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник, близкий к переговорам. По его словам, пока неизвестно, будут ли модели корейских марок (кроссовер Hyundai Creta, седаны Hyundai Solaris и Kia Rio, а также кросс-хэтчбек Rio X) выходить под теми же названиями, под которыми они выпускались на предприятии до марта 2022 года. В пресс-службе Hyundai официально эту информацию не комментируют.

Об интересе «Астана Моторс» к покупке завода Hyundai сообщал председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Что касается производственной площадки «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Шушарах (бывший завод General Motors), по его словам, на ней петербургские власти планируют открыть масштабный образовательный центр для подготовки промышленных кадров.

апомним, завод Hyundai в Санкт-Петербурге находится в простое с марта 2022 года связи с нехваткой комплектующих. Предприятие существует с 2010 года, там организовано производство автомобилей по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Производственная мощность составляет 220 тыс. машин в год. Общие инвестиции в проект завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» превысили 1 млрд долларов. Помимо российского рынка, петербургский завод Hyundai поставлял все выпускаемые модели в Казахстан, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья.



Фото: Hyundai