АВТОВАЗ в феврале 2023 года увеличил продажи в России на 5%

АВТОВАЗ в феврале реализовал на российском рынке 23437 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – на 4,7% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 40905 машин, что на 1,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером АВТОВАЗа в феврале остается LADA Granta, чья реализация, согласно данным автопроизводителя, выросла к прошлому году в 2,6 раза и составила 16257 автомобилей. Второе место в объеме продаж занимает внедорожник LADA Niva Travel с показателем 3858 машин (+64,7%), сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Внедорожник LADA Niva Legend выбрали 2774 покупателя – на 83,5% больше, чем годом ранее.

Как отмечает президент АВТОВАЗа Максим Соколов, высокий результат продаж февраля во многом был достигнут благодаря действовавшим госпрограммам поддержки спроса, и в компании надеются на их скорейшее возобновление для сохранения динамики восстановления российского автомобильного рынка.

Фото: АВТОСТАТ