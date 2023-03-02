В России появился новый Nissan Qashqai за 5,4 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Nissan Qashqai третьего поколения, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость автомобиля 2022 года с минимальным пробегом составляет 5 млн 350 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
В оснащение модели, помимо прочего, входят обогрев лобового стекла, кожа nappa, литые диски R20, проекция на лобовое стекло, панорамная крыша, массаж сидений, аудиосистема премиум-класса и др.
У кроссовера гибридная силовая установка e-Power: передние колеса вращает только электромотор с отдачей 190 л.с. и 330 Нм, а двигатель внутреннего сгорания работает в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи. Nissan Qashqai e-Power оснащен новой бензиновой «турбочетверкой» 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия мощностью 157 л.с. Привод – полный.
Новый Nissan Qashqai создан на платформе CMF-C. По сравнению с предшественником длина и ширина автомобиля увеличились на 35 и 32 мм (до 4412 и 1869 мм), высота – на 25 мм (до 1620 мм), а колесная база выросла на 20 мм (до 2666 мм). Объем багажного отделения за счет изменения пола и конструктива подвески увеличился на 50 л и составляет 480 л.
Напомним, кроссовер Nissan Qashai второго поколения выпускался в России до марта 2022 года, когда его производство было прекращено в связи с нехваткой комплектующих. А в октябре 2022-го компания Nissan официально объявила об уходе с российского рынка и продаже своих активов в стране, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП «НАМИ».
На российском авторынке появился седан Nissan Sunny, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 1 млн 735 тыс. рублей. Под капотом автомобиля установлен атмосферный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 108 л.с., который работает в сочетании с «автоматом» Jatco.
Фото: Nissan