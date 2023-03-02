В России появился новый Nissan Qashqai за 5,4 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Nissan Qashqai третьего поколения, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость автомобиля 2022 года с минимальным пробегом составляет 5 млн 350 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

В оснащение модели, помимо прочего, входят обогрев лобового стекла, кожа nappa, литые диски R20, проекция на лобовое стекло, панорамная крыша, массаж сидений, аудиосистема премиум-класса и др.

У кроссовера гибридная силовая установка e-Power: передние колеса вращает только электромотор с отдачей 190 л.с. и 330 Нм, а двигатель внутреннего сгорания работает в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи. Nissan Qashqai e-Power оснащен новой бензиновой «турбочетверкой» 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия мощностью 157 л.с. Привод – полный.