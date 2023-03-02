Toyota отзывает в России более 22,7 тысячи автомобилей Avensis

Компания «Тойота Мотор» 1 марта объявила об отзыве 22712 автомобилей Toyota Avensis, реализованных с апреля 2003-го по май 2007 года. Причина отзыва: на некоторых автомобилях Toyota Avensis, оборудованных водительскими подушками безопасности, существует вероятность уменьшения плотности вещества пиропатрона с течением времени из-за воздействия на газогенератор высоких температур окружающей среды и влажности, сообщает пресс-служба Росстандарта. При такой ситуации возможна деградация вещества пиропатрона. Срабатывание подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля, что в свою очередь, может повлечь серьезные травмы водителя и пассажиров автомобиля. На всех автомобилях будет выполнена замена газогенератора водительской подушки безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, это уже второй отзыв автомобилей Toyota в этом году. Так, в январе под серисную кампанию попали 47007 автомобилей Toyota Camry, Corolla, Hiace, LC 300, LC Prado, а также Lexus ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250 и NX 350, реализованных с 28 ноября 2020 года по настоящее время. Причина отзыва: на машинах, попадающих под действие данной отзывной кампании, из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии, автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях. Кроме того, на некоторых автомобилях существует вероятность того, что самые последние данные о местоположении машины могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения. В такой ситуации данные о местоположении автомобиля могут быть некорректно переданы в автоматизированную информационную систему экстренного реагирования при авариях. На всех автомобилях будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на портале «Госуслуг» запущен проактивный сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Таким образом, больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве – оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» в личном кабинете введены и проверены в ГИБДД данные о своих автомобилях. В сообщении, которое поступит в личный кабинет на портале «Госуслуг», будет указана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Фото: Toyota