Автопроизводители получили новую отсрочку на уплату утилизационного сбора

Отечественные предприятия автопрома, заключившие специальный инвестиционный контракт, смогут получить отсрочку по уплате утилизационного сбора за IV квартал 2022 года и за I – III кварталы 2023 года. Конечный срок уплаты утилизационного сбора перенесен на 15 декабря 2023 года, следует из принятого Правительством РФ постановления. Как отмечается, отсрочка должна помочь автопроизводителям решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.

Напомним, аналогичные решения были приняты правительством в мае 2022 года в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления, а также в период эпидемических ограничений в 2020 году.

На сегодняшний день базовая ставка утилизационного сбора на легковой автомобиль в России составляет 20 тыс. рублей, на грузовик – 150 тыс. рублей.

Инструмент специнвестконтрактов работает в России с 2015 года, он подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы. СПИК заключен со всеми крупнейшими российскими и иностранными автоконцернами, имеющими собственную производственную площадку в стране. Это АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Группа ГАЗ», «Соллерс», «Автотор», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», «Моторинвест» (бренд электромобилей Evolute) и «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (бренд электрогрузовиков EVM).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство РФ одобрило продление специнвестконтрактов в автопроме до конца 2033 года. Как отмечают в Минпромторге, такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестпроектов и повысить стабильность условий их реализации. Также, по мнению Минпромторга, это позволит обеспечить создание 10-летнего горизонта планирования, увеличив привлекательность российского автопрома с точки зрения инвестиций в его развитие.

Фото: АВТОСТАТ