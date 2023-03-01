КАМАЗ в 2023 году планирует увеличить производство грузовиков на 14%

КАМАЗ в 2023 году планирует увеличить производство до более чем 50 тыс. грузовиков с примерно 44 тысяч в прошлом году, сообщает агентство «Прайм». При этом в связи с повышенным спросом на полноприводные автомобили их доля в общем объеме выпуска предприятия увеличится, планируется нарастить и темп сборки главного сборочного конвейера.

Напомним, в феврале 2023-го КАМАЗ начал производство магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. В течение года планируется расширить модельный ряд локализованных автомобилей К5 с улучшенными потребительскими характеристиками за счет тяжелых самосвалов КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951. В то же время будут доступны автомобили поколения К4, собранные из остатков комплектующих. Также продолжится сотрудничество с партнерами в сфере развития газомоторной техники на доступной компонентной базе. Что касается нового семейства среднетоннажных автомобилей «Компас», которое вышло на рынок в феврале прошлого года, в 2023 году в дополнение к освоенному производству автомобилей «Компас 9» и «Компас 12» планируется запуск модели «Компас 5».

Фото: КАМАЗ