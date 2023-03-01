Российский производитель электротранспорта «Тигарбо Эко» приступил к дорожным испытаниям нового компактного спортивного электрокара Elecar Tigarbo GT-B. Розничная цена новинки будет объявлена вместе со стартом продаж, который запланирован на апрель 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Электромобиль Elecar Tigarbo GT-B будет выпускаться на заводе «Тигарбо Эко», расположенном в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. На начальном этапе уровень локализации модели будет составлять 80%. После запуска машины в серийное производство планируется повысить его до 100%.

На электромобиле, рассчитанном на два человека, возможно передвижение по дорогам общего пользования. В основу его конструкции легла платформа серийной модели – пассажирской двухместной машины Elecar 5E-Tigarbo 2G, которая доступна покупателям с середины 2018 года. Габариты Tigarbo GT-B составляют 3120 х 1420 х 1850 мм. Снаряженная масса – 650 кг. Новинка оснащена электродвигателем мощностью 20 ĸВт с водяным охлаждением. Запас хода от одной зарядки – 60 км. Максимальная скорость спорткара будет определена по итогам дорожных испытаний.

Спортивная подвеска с заниженным дорожным просветом и полуслиĸовые шины повышают устойчивость автомобиля при передвижении на высоких скоростях и прохождении поворотов. Помимо этого, на Tigarbo GT-B установлены облегченные ĸованые дисĸи. Эффеĸтивность торможения спорткара повышена благодаря большому диаметру тормозного дисĸа, мощным тормозным суппортам и системе ускоренного отвода тепла и колодочной пыли.

В конструкции машины предусмотрены специальный карĸас безопасности, а также распорĸи для увеличения жестĸости ĸузова. Два ковшеобразных сиденья оборудованы 4-точечными ремнями безопасности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году российские автозаводы планируют увеличить производство электромобилей в 9 раз, суммарно выпустив 18529 электромобилей. В 2024 году этот показатель вырастет до 36096 машин, а в 2025 году – до 52673 штук, следует из планов автопроизводителей.

Так, наиболее амбициозным выглядит «Москвич», который в 2023 году планирует собрать 10015 электромобилей, в 2024 году – уже 19650 машин, а в 2025-м – 25 тыс. электрических транспортных средств. Второе место по планируемым объемам производства занимает «Моторинвест», который собирает электрокары под маркой Evolute в Липецкой области. В 2023 году там рассчитывают выпустить 7200 машин, в 2024-м – 12 тысяч, а в 2025 году – 18 тыс. единиц. Третье место по итогам 2023 года должно достаться компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», которая в ближайшее время запустит производство в московском «Технополисе» легких электрических грузовиков EVM Pro на базе УАЗ «Профи». В этом году планируется выпустить 783 таких автомобиля, однако дальнейшие планы ограничиваются 835 машинами в год.

Калининградский завод «Автотор», который готовит электромобиль собственной разработки, в 2023 году планирует выпустить «пилотную» партию из 200 электрических машин. Промышленное производство должно начаться в первом квартале следующего года, а план на 2024 год составляет 1100 единиц, на 2025-й – 2200 штук.

АВТОВАЗ в 2023 году серийного производства электромобилей не планирует. Но в 2024 году компания выпустит 1972 электрических автомобиля, а в 2025 году – 5800 машин. Ранее сообщалось о планах производства электрической версии LADA Largus.

Наконец, «Группа ГАЗ» в 2023 году планирует выпустить 331 единицу электрических транспортных средств, в 2024-м – 537 штук, а в 2025-м – 838 единиц. Компания уже производит электробусы, а в ноябре прошлого года ГАЗ представил перспективную электрическую модификацию микроавтобуса «ГАЗель e-City» вместимостью 16 пассажиров.

Как отмечает замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, на данный момент производство отечественных электромобилей находится на этапе становления и обладает значительным потенциалом для развития. «Минпромторгом уже реализуется комплекс мер поддержки, способствующих наращиванию объемов производства электротранспорта и локализации необходимых для него компонентов, а также стимулированию спроса на электромобили. Напомню, что к действующим мерам относятся программы льготного автокредитования и лизинга, субсидирование НИОКР, механизм заключения Специальных инвестиционных контрактов с производителями, а также действующие программы Фонда развития промышленности. Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с участниками рынка и ориентируемся на потребности отрасли с целью выработки совместных решений по усилению действующих мер», – сообщил он.

Фото: «Тигарбо Эко»