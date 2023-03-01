В феврале цены на автомобили поменяли только две компании

В последний месяц зимы 2023 года цены на новые автомобили изменились лишь у двух марок, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные мониторинга сайта «Цена Авто». Этот процесс коснулся как некоторых моделей, так и отдельных комплектаций.

В первой половине февраля коммерческая модель LADA Niva Legend в исполнении «бортовая платформа» прибавила в цене от 96 900 до 167 900 рублей, т.е. 8,8 – 13,9%. А вот фургон Niva Legend подорожал на 41 900 – 204 900 рублей, или на 3,2 – 17,9%. Исключение составила только одна из комплектаций «фургон каркасный / техничка» (код 23461-70-241), которая стала дешевле на 13 100 рублей (-1%).

Во второй половине месяца «отличилась» еще одна модель LADA – внедорожник Niva Travel в версии [BLACK] стал дороже на 62 тысячи рублей (+5,5%). В то же время китайский автопроизводитель Dongfeng Motor повысил цену своей единственной легковой модели, представленной на российском рынке. Так, кроссовер DFM 580 подорожал на 91 тысячу рублей (+4,1%).

Напомним, что с 1 марта нынешнего года АВТОВАЗ повысил цены на автомобили LADA в среднем на 2%. Более подробно об этом читайте здесь.

Фото: АВТОСТАТ