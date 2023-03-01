СМИ: «АВИЛОН» может купить завод Volkswagen в Калуге

Автодилер «АВИЛОН» стал основным претендентом на покупку калужского завода Volkswagen. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на свои источники, по данным которых, финальное согласование сделки должно состояться 3 марта. Официально эту информацию в автохолдинге не комментируют. Ранее о том, что «АВИЛОН» может купить завод Volkswagen, сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль». По его информации, другим претендентом на актив была структура АФК «Система». По информации «РБК», компания уже отказалась от сделки.

Напомним, в июле 2022 года компания «Фольксваген Груп Рус» объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде и уходе с производственной площадки на ГАЗе. В свою очередь, в «Группе ГАЗ» заявили, что ликвидации производства, где велась контрактная сборка для «Фольксваген Груп Рус», не планируется, и ГАЗ ставит себе целью обеспечить альтернативную загрузку этих мощностей.

Заводы «Фольксваген Груп Рус» в Калуге и Нижнем Новгороде остановили производство автомобилей в начале марта 2022-го из-за специальной военной операции России на Украине и последовавших за этим проблем с поставками комплектующих. На предприятии в Калуге выпускались кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» велась контрактная сборка кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбека Skoda Octavia.

Фото: vwgroup.ru