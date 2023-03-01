«АВТОСТАТ Оперативка»: эксперты расскажут об итогах авторынка за февраль

Последняя неделя февраля ознаменовалась лидерством китайских брендов на рынке как новых легковых, так и грузовых автомобилей в РФ. В сегменте легковых машин доля «китайцев» превысила 41%, а у грузовиков из Поднебесной она достигла 60%.

Чем еще запомнился февраль 2023 года? Сколько всего автомобилей купили россияне? Сколько машин было произведено в России, а сколько импортировано в страну? Что происходит с ценами на автомобили? А с выдачей кредитов на них?

Об этом и многом другом традиционно расскажут наши эксперты в ходе очередного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги февраля 2023 года», который состоится 7 марта, в 10-00 по московскому времени.

Участие в мероприятии бесплатное, зарегистрироваться можно здесь: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ