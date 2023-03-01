АВТОВАЗ с 1 марта 2023 года повысил цены на автомобили LADA в среднем на 2%, выяснили эксперты сайта «Цена Авто» в ходе очередного мониторинга прайс-листов. Повышение касается как поставленных дилеру машин, так и неоплаченных автомобилей.

Так, LADA Granta с кондиционером с 1 марта стала дороже на 20 тыс. рублей и теперь седан этой модели стоит от 755,9 тыс. рублей. Трехдверный внедорожник LADA Niva Legend можно купить от 821,9 тыс. рублей – на 21 тыс. рублей дороже, чем прежде. А ценник на LADA Niva Travel подрос на 16 тыс. рублей и составляет 1 млн 014 тыс. 900 рублей.

Как говорил ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, себестоимость автомобиля складывается из себестоимости комплектующих, которые по понятным причинам сильно подорожали из-за разрыва логистических цепочек, да и локализация производства выросла в цене. При этом он отметил, что нынешнее повышение цен на автомобили LADA гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022-го по март 2023 года.

Напомним, последний раз АВТОВАЗ переписывал свои прайс-листы в марте 2022 года, и тогда повышение составило в среднем 79 тыс. рублей (+7%).

По итогам января 2023 года в России было куплено 17635 легковых автомобилей LADA, что на 8,8% выше показателя годичной давности. В результате АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке с долей 39%, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ