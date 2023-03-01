Российский завод Haval в 2023 году может выпустить восемь новых моделей

Российский завод Haval в 2023 году намерен запустить в производство восемь новых моделей автомобилей. Об этом агентству «ТАСС» сообщил генеральный директор Корпорации развития и поддержки Тульской области Павел Татаренко, напомнив, что на данный момент предприятие выпускает пять моделей. Это компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерный кроссовер Dargo, а также рамный внедорожник H9. По неофициальным данным, следующей новинкой Haval на россифском рынке станет среднеразмерный кроссовер H6 третьего поколения.

По словам Павла Татаренко, в 2022 году завод Haval в Тульской области выпустил 37 тыс. автомобилей, а всего с момента открытия предприятия в июне 2019 года с его конвейера сошло более 105 тыс. машин.

Стоит отметить, что Haval – первый и на сегодняшний день единственный китайский автомобильный бренд, подписавший с Минпромторгом России СПИК (специальный инвестиционный контракт) на локализацию производства в России. Компания взяла на себя обязательства по локализации ключевых компонентов, в том числе двигателей и коробок передач.

Фото: Haval