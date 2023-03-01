В России создана Ассоциации китайских автопроизводителей, в состав которой вошли как крупнейшие китайские автобренды, так и российские импортеры. Об этом сообщил уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей, председатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

«Китайские автомобили на фоне ухода западных производителей и проблем отечественного автопрома заполняют российский рынок. Но это происходит хаотично, несистемно. Есть барьеры, которые не дают ему развиваться более эффективно», – заявил г-н Титов, которого цитирует агентство «Финмаркет». По его словам, Ассоциация планирует развивать работу с российскими потребителями. Наиболее важным ее вопросом является привлечение инвестиций в производство автомобилей на территории РФ.

По итогам 2022 года в России было куплено 121,8 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, этот показатель является рекордным за всю историю присутствия автопроизводителей из КНР на российском рынке.

По сравнению с 2021 годом объем покупок китайских машин вырос на 7%, причем они стали единственными, кто оказался «в плюсе». А учитывая тот факт, что весь рынок упал на 59%, доля «китайцев» за год выросла с 7,5% до 19,4%. При этом выше них находятся только российские и корейские бренды (29,4% и 19,5% соответственно), а европейские (18,3%) и японские (12,4%) уже отстают.

Второй год подряд самой популярной маркой из Поднебесной в нашей стране остается Chery. Так, в 2022-м россияне стали обладателями 39,3 тыс. новых автомобилей этого бренда – на 2% меньше, год назад. Второе место снова занял Haval (34,1 тыс. шт.; -7%), а на третьем, как и прежде, расположился Geely (26,7 тыс. шт.; +8%). Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что на эти три марки пришлось 82% всех купленных новых китайских легковых машин в минувшем году.

На четвертой строчке рейтинга находится EXEED (12,1 тыс. шт.), который продемонстрировал наилучший рыночный рост (в 4,5 раза) среди всех «китайцев». Замкнул пятерку лидеров Changan (2550 шт.; -34%). Далее следуют JAC (1727 шт.; -3%), Great Wall (1476 шт.; +18%) и FAW (1405 шт.; -31%). Сразу на девятой позиции оказался бренд OMODA (1239 шт.), продажи автомобилей которого стартовали лишь в октябре. Результаты остальных китайских марок составили менее 500 единиц, а в ТОП-10 среди них попал еще GAC (487 шт.; -45%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ