АВТОВАЗ запустит серийное производство LADA Vesta NG 3 марта

Серийное производство модели LADA Vesta New Generation ориентировочно будет запущено на АВТОВАЗе 3 марта, а продажи новинки начнутся во втором квартале этого года. Об этом агентству «ТАСС» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, напомнив, что в феврале началась предсерийная сборка новинки. Как отметил глава АВТОВАЗа, серийная Vesta будет дороже, чем та, которую завод представлял в 2022 году, но точную стоимость не конкретизировал.

Согласно индустриальной стратегии АВТОВАЗа, принятой в августе 2022 года, перенос выпуска LADA Vesta на тольяттинскую площадку осуществляется с целью обеспечения загрузки мощностей АВТОВАЗа и обеспечения темпа производства модели, достаточного для удовлетворения спроса. При переносе технологий из Ижевска в Тольятти сохраняется высокий уровень качества и безопасности автомобиля.

По мнению руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетников, перенос производства флагманской LADA Vesta на завод в Тольятти логичен, так как он основан на стремлении автоконцерна обеспечить российский авторынок доступными отечественными автомобилями. Также перенос производства позволит АВТОВАЗу сократить производственные и логистические расходы.

Напомним, в феврале 2022-го завод «ЛАДА Ижевск» начал производство обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В начале августа с конвейера ижевского предприятия сошла последняя партия из 240 автомобилей LADA Vesta NG, выпущенных из оставшихся в наличии комплектующих. Таким образом, производство флагманской модели LADA на мощностях завода в Ижевске завершено, и теперь ее выпуск будет возобновлен уже на основной площадке АВТОВАЗа в Тольятти. Инвестиции в перенос производства LADA Vesta с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти составят около 1 млрд рублей. Как рассчитывают на АВТОВАЗе, проект по выпуску модели на линии B0 быстро окупится и выйдет на рентабельность уже в конце 2023 года.

Фото: АВТОВАЗ