Доля китайских грузовиков на рынке РФ достигла 60%

По итогам 8-й недели (с 20 по 26 февраля 2023 года) новые грузовые автомобили китайских марок были куплены в России в количестве 923 единиц. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это составляет 60% от общего объема рынка за прошедшую неделю.

В нынешнем году доля китайских грузовиков на рынке РФ стабильно находится выше отметки в 50%, а достигнутый на прошлой неделе показатель является рекордным.

Доля отечественных грузовых машин за отчетный период составила лишь 30%, т.е. вдвое меньше, чем у «китайцев». Но несмотря на это, в марочной структуре лидерство сохранил наш KAMAZ с результатом в 340 экземпляров. При этом совсем чуть-чуть от него отстал китайский SITRAK (338 шт.). Далее тоже следуют представители Поднебесной – Shacman/Shaanxi (204 шт.) FAW (149 шт.) и Howo (86 шт.).

А вот в модельном рейтинге первенствует китайский грузовик SITRAK C7H, показатель которого составил 338 единиц. На втором месте находится еще один «китаец» – FAW CA3310 (102 шт.). И только на третьей позиции расположился KAMAZ 65115 (90 шт.). В ТОП-5 здесь также попали Shacman/Shaanxi SX3318 и KAMAZ 43118 (84 и 79 шт. соответственно).

Об итогах авторынка в феврале 2023 года более детально расскажем в ходе очередного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 7 марта. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно здесь: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Shacman/Shaanxi