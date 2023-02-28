Более 13 тысяч импортированных автомобилей подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС»

Юридические лица и индивидуальные предприниматели установили устройства вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» на 13 тыс. автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту с 1 октября минувшего года. При этом с начала 2023 года начался рост оснащения кнопками SOS: за январь к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено свыше 3,5 тыс. машин, за февраль – почти 5 тыс. транспортных средств, сообщает пресс-служба АО «ГЛОНАСС».

Российские предприятия обеспечивают локализацию производства таких устройств и импортонезависимость компонентной базы. АО «ГЛОНАСС» сформировало партнерскую сеть из более 60 компаний по реализации, установке УВЭОС на импортируемые автомобили и подключению их к «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Статистика подтверждает, что у импортеров сегодня нет проблем по установке устройств. Партнерская сеть охватывает все основные направления ввоза автомобилей в Россию, готова к росту спроса при увеличении параллельного импорта и восстановлении обязанности физических лиц оснащать ввозимые автомобили кнопками SOS. Автомобилисты, которые заботятся о своей безопасности и о здоровье близких, подключают машины к «ЭРА-ГЛОНАСС», не дожидаясь 1 июня и завершения моратория», – отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Устройства вызова экстренных оперативных служб, подключенное к «ЭРА-ГЛОНАСС», с 2017 года является обязательной частью конструкций новых транспортных средств. Сегодня в системе зарегистрировано более 9,2 млн автомобилей. Благодаря «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренные службы в считанные секунды после аварии получают точные координаты автомобиля, что ускоряет реагирование и поиск пострадавших, увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Фото: primorsky.ru