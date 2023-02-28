АВТОВАЗ с 1 марта 2023 года повысит цены на автомобили LADA примерно на 2%

АВТОВАЗ с 1 марта 2023 года планирует повысить цены на автомобили LADA примерно на 2% в зависимости от модели. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, напомнив, что последний раз АВТОВАЗ переписывал свои прайс-листы в марте 2022 года. При этом он отметил, что нынешнее повышение цен гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022-го по март 2023 года.

Между тем, размер повышений рекомендованной розничной цены по моделям опубликовал автосалон в Тольятти «Купи-Ладу». Так, например, LADA Granta с кондиционером с 1 марта станет дороже на 20 тыс. рублей, LADA Niva Legend –на 21 тыс. рублей, а LADA Niva Travel – на 16 тысяч, пишет портал «Лада.Онлайн».

По итогам января 2023 года в России было куплено 17635 легковых автомобилей LADA, что на 8,8% выше показателя годичной давности. В результате АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке с долей 39%, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Как отмечает директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров, рост доли LADA на российском авторынке обусловлен доступным модельным рядом АВТОВАЗа и разрывом между ценовыми категориями предлагаемых сейчас на рынке машин. «Ведь седаны сейчас есть только у АВТОВАЗа, а следующая группа автомобилей – это кроссоверы. И разрыв между этими товарными группами составляет около 1 млн рублей. Вот и получается, что большой сегмент автомобилей в диапазоне от 1 миллиона рублей до двух просто отсутствует сейчас в продаже», – констатирует эксперт.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ