Рынок электромобилей с пробегом в январе снизился на 10%

В отличие от рынка новых электромобилей, который в январе 2023 года вырос на 30%, в сегменте электрокаров с пробегом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», напротив, зафиксировали падение. Так, по данным агентства, в первый месяц года россияне приобрели 567 подержанных автомобилей на электротяге, что на 10% меньше, чем в январе 2022-го.

Более половины (53%) рынка б/у электрокаров пришлось на продукцию бренда Nissan. В количественном отношении это составило 302 экземпляра. А примерно каждый пятый купленный подержанный автомобиль на электротяге относился к марке Tesla (111 шт.). В ТОП-3 лидеров сумел войти и Hyundai (41 шт.). Порог в 10 единиц также перешагнули Porsche (17 шт.), BMW (16 шт.) и Volkswagen (14 шт.).

Самой популярной моделью на вторичном рынке электрокаров в январе 2023 года остался прежний лидер – Nissan Leaf (301 шт.). Второе место в модельном рейтинге занимает Tesla Model 3, которая разошлась тиражом в 57 экземпляров. Далее следуют Hyundai Kona (41 шт.), Tesla Model S (25 шт.) и Porsche Taycan (17 шт.).

Эксперты решили посмотреть, в каких регионах в прошлом месяце приобреталось больше подержанных «электричек». Любопытно, что тройка регионов-лидеров осталась такой же, как и в целом по 2022 году. На первое место в январе 2023-го вышла Москва (86 шт.), на долю которой пришлось более 15% этого рынка. На втором месте остался Краснодарский край (48 шт.), на третьем – Иркутская область (37 шт.). В ТОП-5 регионов вошли еще Московская область (34 шт.) и Санкт-Петербург (28 шт.).

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Фото: Avito