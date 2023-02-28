«НЕФАЗ» расширит модельный ряд в 2023 году

Нефтекамский автозавод в 2023 году планирует выпустить более 2 тыс. автобусов и электробусов и около 12 тыс. единиц спецнадстроек – вахтовых автомобилей, самосвальных установок, емкостно-наливной и прицепной техники. Что касается продаж, в планах – нарастить продажи электротранспорта и увеличить объемы реализации пассажирского транспорта на 24% относительно 2022 года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

В 2023 году предполагается начать серийный выпуск самосвалов КАМАЗ-6520-7080-49 и - 65201-7080-49 на 16-тонных мостах. Также готовится выпуск обновленного электробуса КАМАЗ-6282, пригородного автобуса НЕФАЗ-5299-231-52 в новом облике. Кроме того, в числе новинок 2023 года можно будет увидеть автобус среднего класса КАМАЗ-4290, электробус КАМАЗ-5222 и троллейбус КАМАЗ-62825.

Отдельно стоит отметить автобус повышенной проходимости на базе шасси КАМАЗ-6250. Напомним, что его первый опытный образец с газовым мотором на СПГ был изготовлен осенью прошлого года, а в текущем году предполагается собрать образцы на дизельном топливе и компримированном природном газе.

На фоне санкционной политики в отношении России в 2022 году и прекращения поставок комплектующих на Нефтекамском автозаводе были своевременно выпущены опытные образцы автотехники на новой компонентной базе с последующим их запуском в серийное производство.

«В 2022 году потребителям поставлено порядка 1500 автобусов и 55 электробусов. Несмотря на все сложности минувшего года, мы сохраняем лидирующую позицию на рынке автобусов большого класса и занимаем по итогам года 28% рынка, опережая нашего ближайшего конкурента по объемам продаж на 69%, в сегменте электробусов мы являемся безоговорочным лидером рынка РФ с долей 85 %», – рассказал директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров

В 2022 году компания продолжила поставки транспорта в Москву и исполнила два заключенных контракта по автобусам и электробусам, поставив в общей сложности 218 единиц техники. КАМАЗ участвовал в Транспортной реформе Санкт-Петербурга, куда было передано 364 газовых автобуса. Кроме того, 2022 год стал успешен в части расширения географии продаж. Компания вышла на новые рынки сбыта, поставив крупные партии автобусов в Киров, Воронеж, Красноярск, Иркутск, Санкт-Петербург, Обнинск и Нижегородскую область. Стоит отметить, что в рамках прошедшей в Москве выставки BW Expo был представлен рестайлинговый пригородный автобус НЕФАЗ-5299-31-52 с улучшенными характеристиками. По результатам выставки был заключен контракт с крупнейшим пассажироперевозчиком Московской области АО «Мострансавто» на поставку 329 таких автобусов.

Фото: КАМАЗ