КАМАЗ расширит модельный ряд в 2023 году

КАМАЗ, который в феврале начал производство магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран, в 2023 году планирует расширить модельный ряд автомобилей К5 с улучшенными потребительскими характеристиками. Об этом сообщил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, добавив, что также продолжится сотрудничество с партнерами в сфере развития газомоторной техники на доступной компонентной базе.

Что касается нового семейства среднетоннажных автомобилей «Компас», которое вышло на рынок в феврале прошлого года, в 2023 году в дополнение к освоенному производству автомобилей «Компас 9» и «Компас 12» планируется запуск модели «Компас 5». Есть возможность установки разных надстроек на шасси «Компас», сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Кроме того, С.Когогин рассказал о планах по созданию легкового электромобиля «Атом». По предварительным прогнозам, использоваться электрокары начнут с 2024 года, а прототип будет создан уже к маю 2023 года.

В свою очередь, директор автомобильного завода Антон Сарайкин сообщил, что в перспективе планируется модернизация конвейера сборки кабин нового модельного ряда. Сейчас он рассчитан под мощности выпуска 20 тыс. кабин поколения К5. В стратегии КАМАЗа автомобили нового поколения – это основная точка роста, и увеличение их сборки потребует наращивания мощностей.

Как отметил Антон Сарайкин, после событий в феврале прошлого года, повлекших изменение экономической ситуации и перекраивание логистических цепочек, предстояло активно наращивать сборку грузовиков поколения К3. «В 2022 году резко вырос спрос на полноприводные автомобили, но рекордных результатов – выпуска 105 машкомплектов в сутки – коллектив достиг только к декабрю. Сейчас стоит новая задача – к апрелю мы должны увеличить темп сборки полноприводных автомобилей до 120 машкомплектов в сутки», – сообщил он.

В январе 2023 года главный сборочный конвейер КАМАЗа отработал с темпом сборки 190 автомобилей в сутки, в феврале темп сборки – выше. «В марте показатель вырастет до 210, к осени надо ускориться до сдачи 220 большегрузов. Конвейеры уже сейчас готовы к увеличению темпа, вопрос в своевременных поставках всех необходимых комплектующих, в том числе узлов агрегатного производства», – рассказал Антон Сарайкин.

Фото: КАМАЗ