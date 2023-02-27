Владельцы электромобилей получат право бесплатного проезда по платным федеральным трассам

Правительство РФ предоставило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей с 1 марта 2023 года. Механизм подготовлен Минэкономразвития совместно с государственной компанией «Автодор». Разработан порядок бесплатного проезда для владельцев (физических лиц) электромобилей как отечественного, так и зарубежного производства до конца 2023 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

На электромобиле можно будет проехать по автомобильным дорогам М-1 «Беларусь» (включая «Обход Одинцова»), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Москва – Нижний Новгород –Казань, Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Для примера: проезд по трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга в будний день на легковом транспорте без транспондера обойдется в среднем около 2000 рублей, из столицы до Ростова-до-Дону при таких же параметрах чуть меньше – 1925 рублей.

«Для того, чтобы получить право бесплатного проезда на период проведения эксперимента, владельцу электромобиля необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО «Автодор – Платные Дороги». А также предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем и предоставить транспондер T-pass. Транспондер T-pass – это электронное средство регистрации проезда, эмитированное ООО «Автодор – Платные Дороги». В случае отсутствия такого транспондера, его можно приобрести или взять в аренду», – рассказал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Статус «Электромобиль» позволит бесплатно проезжать через пункты взимания платы и рамки «Свободного потока». Оператор будет вести мониторинг соблюдения условий эксперимента в течение всего срока его проведения.

«При нарушении правил акции с лицевого счета пользователя будет списана полная стоимость проезда, а его транспондер будет отключен от акции без возможности повторного участия для указанного пользователя», – пояснил заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Константин Макиев.

Фото: АВТОСТАТ