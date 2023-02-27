Китайские автомобили стали самыми популярными в РФ за последнюю неделю февраля

Последняя неделя февраля (8-я по счету в 2023 году) ознаменовалась лидерством китайских брендов на рынке новых легковых автомобилей в России. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Так, за период с 20 по 26 февраля россияне приобрели 4663 новых легковых машин китайских марок, что составляет 41,6% от общего объема. Второе место заняли отечественные автомобили (4552 шт.) с долей 40,7%. Напомним, что «китайцы» уже были лидерами российского рынка – в 1-ю и 2-ю недели нынешнего года, а следующие пять недель этот титул удерживали отечественные бренды.
Впрочем, если рассматривать марочную структуру, то лидером здесь остается отечественная LADA (4298 шт.), доля которой за вторую неделю года составила 38,4%. За ней следуют сразу четыре китайских производителя – Chery (1580 шт.), Haval (1202 шт.), Geely (644 шт.) и EXEED (495 шт.). При этом последний из них впервые попал в ТОП-5, обогнав корейский бренд Kia (434 шт.). Кроме них, в первую десятку вошли OMODA (404 шт.), Hyundai (316 шт.), УАЗ (216 шт.) и Toyota (211 шт.). Результаты остальных марок составили менее 150 машин.
ТОП-10 самых популярных моделей российского рынка по итогам 8-й недели образуют отечественные и китайские автомобили. Первенствует здесь снова LADA Granta, за которой располагается внедорожник LADA Niva Travel. Лучшей иномаркой стал кроссовер Haval Jolion. Также в рейтинг попали: LADA Niva Legend, OMODA C5, Chery Tiggo 7 PRO, Haval F7x, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 PRO Max и Chery Tiggo 8 PRO Max.
Об итогах авторынка в феврале 2023 года более детально расскажем в ходе очередного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 7 марта. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно здесь: autostat.media/operativka.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ