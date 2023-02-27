Китайские автомобили стали самыми популярными в РФ за последнюю неделю февраля

Последняя неделя февраля (8-я по счету в 2023 году) ознаменовалась лидерством китайских брендов на рынке новых легковых автомобилей в России. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, за период с 20 по 26 февраля россияне приобрели 4663 новых легковых машин китайских марок, что составляет 41,6% от общего объема. Второе место заняли отечественные автомобили (4552 шт.) с долей 40,7%. Напомним, что «китайцы» уже были лидерами российского рынка – в 1-ю и 2-ю недели нынешнего года, а следующие пять недель этот титул удерживали отечественные бренды.

Впрочем, если рассматривать марочную структуру, то лидером здесь остается отечественная LADA (4298 шт.), доля которой за вторую неделю года составила 38,4%. За ней следуют сразу четыре китайских производителя – Chery (1580 шт.), Haval (1202 шт.), Geely (644 шт.) и EXEED (495 шт.). При этом последний из них впервые попал в ТОП-5, обогнав корейский бренд Kia (434 шт.). Кроме них, в первую десятку вошли OMODA (404 шт.), Hyundai (316 шт.), УАЗ (216 шт.) и Toyota (211 шт.). Результаты остальных марок составили менее 150 машин.