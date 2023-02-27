Volkswagen намерен заблокировать экспорт автомобилей в Россию из Китая

Немецкий автоконцерн Volkswagen запретил китайским заводам поставлять автомобили в Россию, тем самым пытаясь противодействовать ввозу своих моделей из Поднебесной. По данным немецкого издания Handelsblatt, для борьбы с нежелательным экспортом в Россию Volkswagen также сгенерировал систему «черных списков», в которые внесены китайские автодилеры, замеченные в связях с Россией. Эти компании больше не смогут закупать автомобили напрямую у китайских совместных предприятий. Впрочем, возможности влияния Volkswagen ограничены, ведь партнерами выступают китайские концерны с государственным участием — FAW и SAIC, пишет портал Motor.ru.

Напомним, в марте 2022 года локальное производство и импорт автомобилей Volkswagen в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла. Между тем, в июле прошлого года компания Volkswagen Group Rus объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде и ухода с производственной площадки на ГАЗе. А вот завод Volkswagen Group Rus в Калуге на сегодняшний день остается в простое. По неофициальным данным, ведутся переговоры о его продаже. На предприятии в Калуге выпускались кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» велась контрактная сборка кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбека Skoda Octavia.

Фото: Volkswagen