Nissan к 2030 году представит 27 новых моделей автомобилей

Японский автоконцерн Nissan намерена представить к 2030 году 27 новых моделей автомобилей, в том числе 19 электрических. Кроме этого, в 2024 финансовом году, начинающимся 1 апреля 2024 года, компания планирует представить модель электромобиля, предназначенную исключительно для китайского рынка, пишет агентство «РИА Новости».

К 2026 году Nissan планирует инвестировать в разработку электромобилей и гибридных автомобилей 2 триллиона иен (почти 14,7 млрд долларов). Автоконцерн будет стремиться к 2026 году довести долю электромобилей, включая гибридные, до 58% от продаж в Японии и до 98% от продаж в Европе. К 2030 году доля электромобилей должна будет достигнуть 55% в мировых продажах новых автомобилей компании.

Напомним, в октябре 2022 года исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») были переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. В свою очередь, в феврале 2023-го АВТОВАЗ закрыл сделку по приобретению у ФГУП «НАМИ» доли в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в размере 99% по цене 1 евро. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны Правительства РФ. В рамках договоренностей АВТОВАЗ взял на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.

Фото: Nissan