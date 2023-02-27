Требования к ввозимым и выпускаемым в России автомобилям будут ужесточены с 1 июня 2023 года

Минпромторг РФ подготовил проект постановления, который предусматривает с 1 июня 2023 года поэтапное возвращение к действующим требованиям Технического регламента, регламентирующего уровень безопасности отечественных транспортных средств. Как отмечается, сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими автопроизводителями с учетом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами, сообщает пресс-служба Мингпромторга РФ.

Так, с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-2». С 1 ноября 2023 года к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов.

Предложение Минпромторга России предусматривает запрет на ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям с 1 июня 2023 года и продление действия постановления с указанными изменениями до 1 февраля 2024 года. В частности, с 1 июня 2023 года на все ввозимые в Россию автомобили, в том числе, на автомобили физических лиц, снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Производители УВЭОС подтвердили готовность к выпуску достаточного количества устройств для покрытия потребности в установке.

Напомним, ранее правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем – в частности, ABS и ESP, – а система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким «Евро-0». Упрощенные требования к производимым в стране автомобилям действуют в России с весны 2022 года.

Как считает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев, для обеспечения технологического суверенитета однозначно необходима локализация производства всех важнейших автокомпонентов на территории РФ. А это значит, что если планируется запустить полноценное суверенное производство какой-то конкретной китайской модели автомобиля, то нужно создать и полноценный пул предприятий-поставщиков его автокомпонентов.

«Необходимо создать механизм взимания таможенных пошлин, экономических льгот, преференций, налоговых каникул и прочих экономических инструментов для автомобилей местной сборки с локализацией более 70%. В этом случае найдутся китайские и другие азиатские компании, которые захотят создать производство в России. Ну и нужно, чтобы все-таки рынок был не менее 1,5 млн единиц. В противном случае создавать производство для меньшего рынка просто не имеет смысла», – отмечает председатель Совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин.

Подробнее о том, какие пути развития российского автопрома существуют в текущих геополитических и экономических условиях, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ