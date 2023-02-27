Выпуск легковых автомобилей в январе 2023 года снизился на 78%

По данным Росстата, в январе 2023 года с российских конвейеров сошло 21,3 тыс. легковых автомобилей, что на 77,6% ниже показателя годичной давности.

Стоит отметить, что «Автотор» начал сборку автомобилей китайской марки Kaiyi, и первой моделью стал седан С-класса под названием E5. Кроме того, российский завод Haval выпустил 100-тысячный автомобиль с момента запуска производства в июне 2019 года.

Выпуск грузовых автомобилей в первом месяце 2023 года составил 5,8 тыс. единиц – это на 35,4% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что главный сборочный конвейер КАМАЗа работал с темпом сборки 190 автомобилей в сутки, и в дальнейшем планируется увеличение ежесуточного объема производства до 220 машин к осени 2023 года.

Фото: «Автотор»