Tank 300 Cyber Knight стал серийным воплощением одноименного концепта 2021 года. За разработку внедорожника в особом оформлении отвечала китайская фирма Chaojing Motors. Усилиями тюнеров обычный «трехсотый» получил спортивный обвес, дополнительный блок оптики и спойлер. Кузов выкрашен в черный цвет, добавив ярких акцентов (в том числе полосы на крыше) в тон отделки салона и обивки кресел. На выбор предложены два цветовых решения – черный с оранжевым либо черный с ярко-синим.

Рамный внедорожник Tank 300 получил спецверию Cyber Knight, которая будет выпущена в Китае ограниченным тиражом в 7 тыс. экземпляров. Стоимость новинки составит 330-350 тыс. юаней (3,5-3,7 млн рублей по текущему курсу), пишет портал Motor.ru .

Под капотом внедорожника Tank 300 Cyber Knight установлен стандартный 2-литровый турбомотор мощностью 227 л.с., который работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. С места до «сотни» Tank 300 разгоняется за 9,5 секунды.

В России Tank 300 Cyber Knight вряд ли появится, а вот обычный «трехсотый» уже доступен для предзаказа и поступит в продажу весной. Модель предлагается в двух комплектациях – Adventure и Premium – стоимостью от 3 млн 699 тыс. рублей и 4 млн 049 тыс. рублей соответственно. Следующей новинкой от бренда Tank на российском рынке станет внедорожник Tank 500, который ожидается до конца этого года.

Фото: CarNewsChina