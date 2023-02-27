На российском авторынке появится новый китайский бренд VGV

Автомобильный бренд VGV, входящий в китайскую государственное компанию Sinotruck, появится на российском рынке.

Компания «Новел Дистрибьюшн» подписала эксклюзивный дистрибьюторский контракт с китайским брендом VGV, сообщили «РБК Петербург» в пресс-службе холдинга «Максимум». Продажи начнутся в третьем квартале 2023 года и будут запущены не только в Петербурге, но также в Москве и нескольких других городах-миллионниках России. До конца года дистрибьютор планирует ввезти в страну 2 тыс. автомобилей, в 2024 году – уже 6 тысяч, а через пять лет выйти на объемы продаж в 50 тыс. машин.

«В первую волну будут доступны две модели автомобилей SUV D класса: U70 Pro и U75 Plus. Начиная с 1 октября будем представлять автомобили класса пикап – рамный, с полным приводом, дизельным мотором. С 1 января появятся модели SUV E класса – дизельные, с несущим кузовом, полноприводные. Начиная с февраля 2024 года появится класс LCV: микроавтобусы и карго. В начале 2025 года появится класс SUV C», – рассказали в пресс-службе автохолдинга «Максимум». Что касается цен, то в компании уточнили, что одна из моделей будет стоить до 2 млн рублей. Вероятно, речь в данном случае идет о кроссовере VGV U70 Pro. По остальным моделям решение о цене пока не принято и будет зависеть от курса валюты. Помимо самих автомобилей, компания «Новел Дистрибьюшн» получила эксклюзивные права на продажу и ввоз автокомпонентов VGV в Россию.

Фото: VGV