Стали известны планы по производству электромобилей в России

В 2023 году российские автозаводы планируют увеличить производство электромобилей в 9 раз, суммарно выпустив 18529 электромобилей. В 2024 году этот показатель вырастет до 36096 машин, а в 2025 году – до 52673 штук, следует из планов автопроизводителей.

Как пишет портал Autonews.ru, наиболее амбициозным выглядит «Москвич», который в 2023 году планирует собрать 10015 электромобилей, в 2024 году – уже 19650 машин, а в 2025-м – 25 тыс. электрических транспортных средств.

Второе место по планируемым объемам производства занимает «Моторинвест», который собирает электрокары под маркой Evolute в Липецкой области. В 2023 году там рассчитывают выпустить 7200 машин, в 2024-м – 12 тысяч, а в 2025 году – 18 тыс. единиц.

Третье место по итогам 2023 года должно достаться компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», которая в ближайшее время запустит производство в московском «Технополисе» легких электрических грузовиков EVM Pro на базе УАЗ «Профи». В этом году планируется выпустить 783 таких автомобиля, однако дальнейшие планы ограничиваются 835 машинами в год.

Калининградский завод «Автотор», который готовит электромобиль собственной разработки, в 2023 году планирует выпустить «пилотную» партию из 200 электрических машин. Промышленное производство должно начаться в первом квартале следующего года, а план на 2024 год составляет 1100 единиц, на 2025-й – 2200 штук.

АВТОВАЗ в 2023 году серийного производства электромобилей не планирует. Но в 2024 году компания выпустит 1972 электрических автомобиля, а в 2025 году – 5800 машин. Ранее сообщалось о планах производства электрической версии LADA Largus.

Наконец, «Группа ГАЗ» в 2023 году планирует выпустить 331 единицу электрических транспортных средств, в 2024-м – 537 штук, а в 2025-м – 838 единиц. Компания уже производит электробусы, а в ноябре прошлого года ГАЗ представил перспективную электрическую модификацию микроавтобуса «ГАЗель e-City» вместимостью 16 пассажиров.

Как отмечает замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, на данный момент производство отечественных электромобилей находится на этапе становления и обладает значительным потенциалом для развития. «Минпромторгом уже реализуется комплекс мер поддержки, способствующих наращиванию объемов производства электротранспорта и локализации необходимых для него компонентов, а также стимулированию спроса на электромобили. Напомню, что к действующим мерам относятся программы льготного автокредитования и лизинга, субсидирование НИОКР, механизм заключения Специальных инвестиционных контрактов с производителями, а также действующие программы Фонда развития промышленности. Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с участниками рынка и ориентируемся на потребности отрасли с целью выработки совместных решений по усилению действующих мер», – сообщил он.

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