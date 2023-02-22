В России действует более 7,5 тыс. зарядных устройств для электромобилей и задействовано 35 операторов ЭЗС, сообщает пресс-служба Минпромтора РФ.

По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, в 2022 году в рамках Концепции развития производства и использования электротранспорта в России до 2030 года создано 439 «быстрых» зарядных станций в 12 пилотных регионах. «В этом году уже 34 пилотных региона, которые будут получать субсидии на ввод в действие «быстрых» зарядных станций. К 2024 году количество зарядных станций в России только в рамках инициативы должно составить порядка 3 тыс. штук», – добавил он.

Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил, что сейчас Минэнерго совместно с Минэкономразвития вводят в эксплуатацию еще 872 электрозаправок в 39 регионах. «Для создания устойчивого спроса на электромобили для начала необходимо создать всю соответствующую инфраструктуру, в том числе электрозаправки. Основной мерой поддержки является межбюджетный трансферт, в размере 2,7 млн рублей, он предоставляется в качестве субсидии на строительство одной электрозарядной станции. Около 1,8 млн рублей из этой суммы предоставляется в качестве субсидии на закупку оборудования, и еще 900 тыс. рублей - на технологическое присоединение», – уточнил он.

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