Кроссовер Kia KX3 доступен в России за 2,7 млн рублей

На российском авторынке появился новый кроссовер Kia КХ3, который официально в нашей стране не представлен. Модель представлена в двух комплектациях с единственной разницей по ассистентам удержания на полосе, а стоимость составляет от 2 млн 727 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Обе версии идут с кожаным салоном, панорамной крышей, полным электропакетом, климат-контролем. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л.с. (144 Нм), который работает в сочетании с вариатором и передним приводом. Максимальная скорость ограничена 172 км/ч.