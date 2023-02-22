Кроссовер Kia KX3 доступен в России за 2,7 млн рублей

На российском авторынке появился новый кроссовер Kia КХ3, который официально в нашей стране не представлен. Модель представлена в двух комплектациях с единственной разницей по ассистентам удержания на полосе, а стоимость составляет от 2 млн 727 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
Обе версии идут с кожаным салоном, панорамной крышей, полным электропакетом, климат-контролем. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л.с. (144 Нм), который работает в сочетании с вариатором и передним приводом. Максимальная скорость ограничена 172 км/ч.
Внешность KX3 полностью копирует индийский и корейский Seltos, но есть различия в габаритах. Длина версии для рынка Поднебесной составляет 4345 мм, колесная база равна 2630 мм. Оформлением интерьера китайский KX3 подражает индийскому: комбинация приборов и медиасистема здесь объединены в один корпус. При этом сенсорный блок климат-контроля, центральный тоннель и рычаг трансмиссии у KX3 оригинальные.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до России добрался кроссовер Kia Sportage R из Китая. Модель предлагается в максимальной комплектации по цене от 3 млн 225 тыс. рублей.
Фото: www.autohome.com.cn