EXEED в январе 2023 года показал 4-кратный рыночный рост в России

По итогам января 2023 года в России было куплено 1807 автомобилей EXEED, что в 4,1 раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью EXEED на российском рынке в прошлом месяце стал среднеразмерный кроссовер TXL с показателем 763 автомобиля (рост в 3,1 раза). Второе место занял компактный кроссовер LX, на котором остановил свой выбор 601 покупатель. Третий результат показал полноразмерный восьмиместный внедорожник VX – 443 купленных машины (рост в 2,3 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в середине 2023 года на российском рынке появится новый премиальный купе-кроссовер EXEED Yaoguang, который представляет собой серийную версию концепта AtlantiX. В нашей стране новинка будет представлена под другим именем и займет место между моделями TXL и VX. Кроме того, в нынешнем году на российском рынке ожидается седан EXEED, подробности о котором пока не раскрываются. В перспективе линейку EXEED дополнят также гибридные модели и электрокары.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ