Стали известны самые популярные модели Haval в январе 2023 года

По итогам января 2023 года в России было куплено 4116 автомобилей Haval, что на 44,8% больше по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Haval на российском рынке в прошлом месяце остается компактный кроссовер Jolion с показателем 1586 автомобилей (+10,5%). Второе место занял кроссовер Haval F7, на котором остановили свой выбор 1044 покупателя (+67,3%). Третий результат показал кросс-купе Haval F7x – 897 купленных машин (+74,2%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Haval начали продажи новой спецверсии кроссовера Dargo X с расширенным набором внедорожных характеристик. Новинка предлагается в двух комплектация – Elite и Premium – стоимостью от 3 млн 119 тыс. рублей и 3 млн 319 тыс. рублей соответственно.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ