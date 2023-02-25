OMODA С5 в январе 2023 года вошел в ТОП-10 российских бестселлеров

Кроссовер OMODA С5, который появился на российский рынок в октябре прошлого года, по итогам января 2023-го впервые вошел в ТОП-10 самых популярных автомобилей в нашей стране. В прошлом месяце россияне приобрели 1187 кроссоверов этой модели, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, на сегодняшний день новый OMODA C5 доступен на российском рынке с бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм, который работает в паре с вариатором CVT25. Модель в трех комплектациях по цене от 2 млн 429 тыс. 900 рублей до 2 млн 699 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений. По данным дилеров, в первом квартале 2023 года на российском рынке ожидается OMODA C5 с полным приводом. Кроме того, к середине лета российскую линейку OMODA должны пополнить новый кроссовер и седан – это будет Chery Arrizo 6 PRO, который появится на российском рынке под брендом OMODA. К 2025 году модельный ряд OMODA будет дополнительно расширен и обновлен.

«Преимуществами OMODA C5 выступают хорошо зарекомендовавшая себя связка 1,5-литрового турбомотора и вариатора CVT25. Также нельзя обойти стороной футуристичный дизайн экстерьера и интерьера автомобиля. Кроме того, традиционно для китайских производителей, OMODA C5 предлагает клиентам широкий спектр функционального оснащения, которое не всегда есть у более дорогих брендов. Мы считаем, что у OMODA C5 есть все шансы навязать конкуренцию бестселлерам сегмента», – комментирует исполнительный директор компании EXPOCAR Сергей Фирсов.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Аларм-Моторс»