Дилеры начали давать скидки на кроссоверы «Москвич 3»

При покупке кроссовера «Москвич 3» теперь можно сэкономить. Напомним, что цена бензинового «Москвича 3» составляет 1 млн 970 тыс. рублей, при этом клиент может выбрать механическую коробку передач или вариатор, но за последний придется доплатить 65 тыс. рублей, пишет портал Quto.ru. Однако на практике оказалось, что приобрести автомобиль реально на 200-300 тысяч дешевле, но для этого нужно выполнить некоторые условия.

Самый дешёвый «Москвич 3», обнаруженный редакцией портала, стоит 1 млн 770 тыс. рублей: за такую сумму крупный столичный автосалон готов отдать любой экземпляр белого цвета со 150-сильным турбомотором и механической коробкой. Скидка представляется на технику 2022 года выпуска, а чтобы воспользоваться максимальной выгодой, нужно одновременно взять кредит, оформить расширенный страховой пакет и сдать имеющуюся машину по системе трейд-ин. Если выполнять каждое действие по отдельности (то есть, например, только оформить кредит), величина скидки составит от 60 до 70 тысяч.

В других дилерских центрах на прошлогодние «Москвичи» действуют похожие условия: продавцы готовы отдавать кроссоверы ниже рекомендованной цены, если клиент воспользуется дополнительными банковскими, страховыми или любыми другими услугами. Но есть салоны, в которых строго придерживаются официальных прайс-листов.

На сегодняшний день кроссовер «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич 3е» можно купить в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ижевск, Кемерово и Набережные Челны.

Напомним, в конце декабря 2022 года автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу. Компактный кроссовер «Москвич 3» стоит 1,97 млн рублей, электрокроссовер «Москвич 3е» – 3,5 млн рублей. Планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.

По мнению директора по развитию ГК «Аларм-Моторс» Дениса Цепелева, производственный план «Москвича» на 2023 и 2024 гг. в 50 тысяч и 100 тыс. автомобилей соответственно выглядит вполне реалистичным, учитывая необходимость замены каршеринговых парков в столичных регионах, а также потенциально высокий интерес со стороны розничных покупателей.

Фото: «АВИЛОН»