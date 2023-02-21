Кроссовер Chevrolet Captiva стал доступен в России по цене от 1,9 млн рублей

На российском авторынке появился новый кроссовер Chevrolet Captiva второго поколения, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 1 млн 920 тыс. рублей до 2,4 млн рублей, в зависимости от количества дополнительны опций, пишет портал Autonews.ru. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель, который развивает мощность 147 л.с. и 250 Нм крутящего момента.

У дилеров Chevrolet Captiva представлена в единственной комплектации Premier, в которую, помимо прочего, входят, электроусилитель руля, запуск двигателя с кнопки, система «старт-стоп», регулировка сиденья водителя, регулировка сиденья пассажира, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, Apple CarPlay, кожаная обивка салона, климат-контроль, подогрев сидений, навигационная система, камера заднего вида, парктроники и круиз-контроль.

Актуальный Chevrolet Captiva, который производится с 2018 года для рынков развивающихся стран, представляет собой перелицованный китайский кроссовер Baojun 530, выпускающийся на мощностях совместного предприятия SAIC-GM-Wuling.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи нового электрического универсала Chevrolet Menlo, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта из Китая. Стоимость модели составляет от 2,9 млн до 3,2 млн рублей в зависимости от дилера.

Фото: Chevrolet