В России появился 240-сильный Kia K5 за 3,6 млн рублей

В России начались продажи седанов Kia K5 из Китая, для которых доступно два турбодвигателя – объемом 1,5 л (170 л.с.) и 2 л (240 л.с.). Первый идет в паре с 7-диапазонным «роботом», а второй работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом». Стоимость модели составляет от 3 млн 580 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Среди опций автомобиля можно выделить панорамную крышу, климат и круиз-контроль, полный электропакет.

Напомним, седан Kia K5 для Китая растянут в длину. Она составляет 4980 мм (+75 мм), колесная база равна 2900 мм (+50 мм), ширина и высота – 1860 и 1445 мм соответственно. В салоне 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и дисплей медиасистемы того же размера объединили под общим стеклом. Также по сравнению с корейской версией изменена форма вентиляционных дефлекторов, пересмотрена компоновка центрального тоннеля, а иной блок управления климат-контролем – с качающимися клавишами регулировки температуры вместо сенсорных кнопок.