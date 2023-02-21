В российском автопарке - почти 54 млн транспортных средств

На 1 января 2023 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 53,86 млн единиц автомобильной техники. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ». Более 81% от этого числа приходится на легковые машины, что составляет 45,39 млн штук. Вторым по объему является сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV), занимающих в российском автопарке долю почти 8%. В количественном отношении это соответствует 4,22 млн экземпляров. Немного уступают им грузовики (3,72 млн шт., 7%).

Далее в соответствии с объемами следуют мотоциклы и мототехника (2,13 млн. шт.; около 4%). А самым малочисленным сегментом оказываются автобусы (0,41 млн шт.), доля которых составляет около 1%. Все самое актуальное об автомобильной технике в нашей стране читайте в отчете «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».